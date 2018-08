Emily Ratajkowski: Heiße Bilder mit Fußballer Neymar aufgetaucht!

Emily Ratajkowski schwebt derzeit mit Sebastian Bear-McClard auf Wolke 7. Im Februar haben die beiden sogar geheiratet. "Er hat mir in einem New Yorker Restaurant einen Antrag gemacht, hatte aber keinen Ring dabei. Deshalb meinte ich so 'mmm, ne‘. Dann hat er die Papierklammer, die an der Rechnung hing, genommen und mir daraus einen Ring gebastelt. Es war sooo romantisch!", schwärmte sie noch kürzlich in der Show von Jimmy Fallon. Ist jetzt schon wieder alles aus? Neueste Fotos zeigen das Model mit einem anderen Mann...

Bikini-Duo: Emily Ratajkowski zeigt ihre hübsche Mutter

Hat sich Emily einen Fußballer geangelt?

Niemand geringes als der brasilianische Nationalspieler Neymar Jr. postete die Schnappschüsse mit Emily auf seinem -Account. Muss sich ihr Ehemann etwa Sorgen machen? Nein! Die Aufnahmen sind rein beruflich. Gemeinsam standen sie für die Modemarke "Replay" vor der Kamera.

Fans kritisieren Emilys Figur

Zuletzt sorgte die 27-Jährige eher mit Magerfotos für Schlagzeilen. Auf ihrem Instagram-Account zeigte sich Emily immer wieder in knappen Bikinis - und wirkte dabei dünner denn je. "Sie ist ja nur noch Haut und Knochen. Komm zu mir und ich koch dir was", kommentierte ein User eines ihrer Bilder. "Iss einen Big Mac. Das sieht ja schlimm aus", fand ein anderer.