Emily Ratajkowski: Neue Frisur sorgt für Furore

Sie weiß, wie ein sexy Auftritt funktioniert! Emily Ratajkowski ist für ihre heißen Bilder, aber auch Red Carpet-Looks bekannt. Auch bei den diesjährigen Tony machte sie keine Ausnahme...

Emily Ratajkowski: Heißer Auftritt mit neuer Frisur

Zu der Preisverleihung erschien Emily Ratajkowski in einem super sexy Cut Out Dress. Doch es war nicht das Kleid, dass alle Blicke auf sich zog. Es war die neue Frisur des Models! Statt ihrer langen glatten Mähne, präsentierte die 28-Jährige nämlich einen Long Bob mit Pony.

Der neue Haarschnitt steht der Engländerin unglaublich gut und zaubert ihr tatsächlich eine noch heißere Ausstrahlung!

Trägt Emily Ratajkowski eine Perücke?

Doch eine Frage bleibt bei der Verleihung noch offen. Hat Emily wirklich zur Schere gegriffen oder hat sie ein wenig geschummelt? Es ist auch möglich, dass sie für ihren Auftritt auf eine Perücke zurückgegriffen hat. So oder so - mit dem Look raubte sie den Fans den Atem!