Emma Roberts & Chord Overstreet: Kuscheln bei Coachella

Emma Roberts und Chord Overstreet bestätigten beim Coachella Festival in Kalifornien Gerüchte um eine Wiedervereinigung und zeigten ganz offen ihre wieder neu entflammte Liebe. Die "Harry Potter"-Darstellerin und der "Glee"-Star turtelten am Wochenende beim Coachella Music Festival in Kalifornien ganz ungeniert und scheuten sich nicht, ihre neu entflammte Liebe auch in der Öffentlichkeit zu zeigen.