Emma Stone: Sex-Tape in Umlauf?

Das Internetportal "RadarOnline" brachte diese News nun in Umlauf und zitiert einen Insider mit den Worten: "Sie hat das Video lange, bevor sie mit Andrew zusammenkam, aufgenommen und noch bevor sie berühmt wurde. Sie war einfach nur jung und hat sich wahrscheinlich gedacht, dass nichts davon rauskäme." Während sich Emma Stone zu der angeblichen Existenz des pikanten Streifens noch nicht geäußert hat, behauptet der Informant, der ein guter Freund der Aktrice sein will, dass das Video auf jeden Fall existiere. "Das ist eine Tatsache", versichert er und deutet an, dass es sich nur noch um eine Frage der Zeit handeln könnte, bis das Tape veröffentlicht wird. Die Tatsache, dass es bisher noch nicht an die Öffentlichkeit geraten sei, "bedeutet nicht, dass es eine Garantie gibt, dass es nicht doch noch publik gemacht wird. Je höher ihr Stern steigt, um so wertvoller wird dieses Video." Für die "The Amazing Spider-Man"-Darstellerin gehe nun das Bangen los, dass das Video den Weg ins Internet findet. "Sie hat vor Frauen wie Kim Kardashian und Paris Hilton, die berühmt wurden, weil sie ein Sex-Tape herausbrachten, keinen Respekt", berichtet der Nahestehende. © WENN