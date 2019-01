Emma Watson: Sie wird das nächste Nackt-Bild-Opfer

Reddit this

"Noch schlimmer, als die Privatsphäre von Frauen in den sozialen Medien verletzt zu sehen, ist es, die Kommentare dazu zu lesen, die einen solchen Mangel an Mitgefühl zeigen", twitterte , als der Skandal begann und Jennifer Lawrence öffentlich so bloßgestellt wurde wie kaum ein anderer Oscarpreisträger zuvor.

Während sie sich aber vor wenigen Wochen noch schützend vor ihre Kolleginnen stellte, ist sie nun selbst zum Angriffsziel geworden. Wie der Daily Star berichtet, gebe es eine Seite, die Emmas Gesicht zeigt und einen Countdown. Die Homepage zählt angeblich runter, bis auch private Nacktbilder der -Hexe sich in den Weiten des Internets verbreiten.

Vielleicht wusste Emma ja schon, dass auch sie zu den bestohlenen gehört, und bezog schon vorab Stellung. Ob ihr das hilft, ist zu bezweifeln. In den gnadenlosen Tiefen von und Twitter wird sie sicher trotzdem auf Fluten der Respektlosigkeit stoßen und das von ihr erbetene "Mitgefühl" verzweifelt suchen.

Da kann sie eigentlich nur hoffen, dass sie in der Nacktbildflut der möglichst unauffällig auftaucht und schnell wieder aus dem Fokus verschwindet.