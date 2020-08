Emmy Russ: Jetzt bricht alles über ihr zusammen!

Ausgerechnet Camp-Opa Werner Hansch holte zum Schlag gegen Emmy aus. Der Grund: Die Bewohner sollten zuvor ein Ranking erstellen, wer den Sieg am meisten verdient hat. Emmy landete auf Platz vier. Für Werner ein Unding! "Das ist eine Herabsetzung aller weiteren Platzierten!", schimpfte er. Ikke Hüftgold konnte da nur zustimmen. "Moralisch gesehen hast du da tausendprozentig recht. Wer ständig hingeht und preist Titten an, packt dir in den Schritt, packt dir an den Arsch, will mit jedem ins Bett… der gehört nicht auf Platz vier!", echauffierte sich der Ballermann-Star. Im Sprechzimmer setzte er noch einen drauf: