Emmy Russ & Katy Bähm: Tränen-Eklat! Kurz vor dem Finale brechen alle Dämme

Die Blondine leidet extrem unter den Anfeindungen. An Katy Bähms Brust brechen plötzlich alle Dämme. "Warum werde ich denn angekackt von allen Seiten. Egal was ich jetzt tue, alles wird falsch sein. Alle, die mich mal mochten, wenden sich ab", sagt Emmy unter Tränen. Katy versucht, die aufgelöste Blondine zu trösten. "Es geht jetzt nicht mehr darum, wer wen mag. Von Tag eins an habe ich dir gesagt, du hältst deine Titten in die Kamera, du wirkst billig."