Darauf haben die Fans von Ekaterina Leonova so lange gewartet, jetzt ist es endlich offiziell! Und die Tänzerin selbst verkündet die tollen Neuigkeiten!

Massimo Sinató: Große Sorge um seine Gesundheit!

Ekaterina Leonova ist super glücklich!

Ekaterina Leonova ist nicht nur auf dem Tanzparkett super erfolgreich unterwegs! Sie hat ganz nebenbei auch noch studiert. Kürzlich hat sie ihre Masterarbeit abgegeben. Jetzt hat sie endlich das Ergebnis: Sie hat bestanden!

"Das Masterstudium ist abgeschlossen", jubelt der "Let's Dance"-Star bei Instagram. Und sie kann wirklich stolz auf sich sein!

Holt sich Ekaterina den "Let's Dance"-Pokal?

Doch wird Ekaterina Leonova vielleicht sogar doppelten Grund zur Freude haben? In der aktuellen Staffel von "Let's Dance" tanzt sie sich mit Ingolf Lück von Runde zu Runde. Die beiden überzeugen nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury. Ob sie es auch bis an die Spitze schaffen und am Ende den Pokal mit nach Hause nehmen? Man darf gespannt sein...