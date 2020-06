Endlich schwanger? Daniela Katzenberger packt aus

Nun ergriff die TV-Blondine die Initiative und räumte mit den Schwangerschaftsgerüchten auf. Auf ihrer Facebook-Seite postete sie drei Videos von sich, in denen sie verschiedene Outfits trägt. Bevor ihre Fans etwas dazu sagen können, nimmt Dani ihnen allerdings die Luft aus den Segeln. „Nein, ich bin nicht schwanger. Ein weites Oberteil macht noch keine Schwangerschaft“, erklärt sie in den Kommentaren. Ein Geschwisterchen für Sophia ist also noch nicht unterwegs.

Bei fast jedem neuen Foto der Katze vermuten die Fans, dass sie bereits schwanger sein könnte. Allerdings tun sie dies wohl nicht, um den TV-Star zu nerven. Viele wünschen sich einfach, dass sich ihr Traum erfüllt und sie tatsächlich bald noch ein weiteres Kind bekommen wird.

Sobald Daniela wirklich schwanger ist, wird sie es ihren Fans aber sicherlich mitteilen!