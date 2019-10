Enissa Amani: Morddrohungen vor ihrem Auftritt!

Reddit this

Die Fans sind in großer Sorge um Enissa Amani. Die Komikerin erhielt vor ihrem Auftritt in Leipzig zahlreiche Morddrohungen.

Wenn mit ihren Fans etwas mitteilen möchte, dann tut sie dies meistens mit viel Humor. Doch manchmal vergeht auch der gut gelaunten Komikerin das Lachen. Wie sie nun in einem -Video gesteht, hat sie vor ihrem Auftritt in Leipzig Morddrohungen erhalten!

Schreckliche Hass-Nachrichten

„Ich habe gestern in Berlin schon erzählt, wie viele Morddrohungen reingekommen sind für Leipzig, und das ist an dieser Stelle leider kein Spaß“, erklärt die 37-Jährige geknickt. Für ihre iranische Herkunft erhielt sie schon in der Vergangenheit viele Hass-Nachrichten. Ein schrecklich belastender Zustand für Enissa!

Nachrichten wie „Warte ab, wir erwischen dich“ sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Deshalb hat sich die Comedy-Queen auch dazu entschieden, mit dieser ernsten Botschaft an die Öffentlichkeit zu gehen und ihren Fans zu zeigen, mit welcher Angst sie zum Teil leben muss. Trotzdem versuchen die Kölnerin und ihr Team, sich von den Drohungen nicht einschüchtern zu lassen. Bei dem Auftritt in Leipzig ging zum Glück alles gut...

