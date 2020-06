Enissa Amani setzt sich gegen Kritiker zur Wehr

Am Montag startete Enissa Amanis erste eigene TV-Show „Studio Amani“ auf ProSieben und überraschte durch richtig hohe Einschaltquoten! Offenbar interessierte es sehr viele Fernsehzuschauer, wie sich die witzige Iranerin so schlägt und ob sie mit der Show vielleicht sogar in Stefan Raabs Fußstapfen treten kann.