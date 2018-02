Enkelkinder 11 Jahre lang von Opa missbraucht!

Die Geschichte ist unglaublich. Wie jetzt bekannt wurde, soll ein 70-Jähriger seine Stiefenkelkinder von 1997 bis 2008 in 45 Fällen missbraucht haben. Er soll sich an den Kindern vergangenen haben, während sie in seine Obhut gegeben wurden.

Großvater missbraucht Enkelkinder

Ein 70-Jähriger muss sich nun für seine schweren Missbrauchstaten vor Gericht verantworten. Der Mann soll seine Stiefenkelkinder über zehn Jahre lang sexuell missbraucht haben. Er verging sich an den Kindern, während sie ihm zur Betreuung anvertraut wurden.

Großvater muss sich für Missbrauch verantworten

Der 70-Jährige soll sich zwischen 1997 und 2008 45 Mal an seinen Enkelkindern vergangen haben. Nun muss er sich vor Gericht verantworten. Ihm werden dabei sexueller Missbrauch und schwerer sexueller Missbrauch vorgeworfen.