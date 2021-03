Ennesto Monte: "Ab morgen darf ich wieder Frauen treffen."

Nach seiner Rückkehr aus Mallorca musste sich der TV-Star in Quarantäne begeben. Die ist ab heute vorbei. Ein Grund zum Feiern. Denn vor einige Stunden postete er doch tatsächlich in einer Story bei Instagram: "Ab morgen darf ich wieder Frauen treffen!"

So so, das klingt doch ganz danach, als sei der Womanizer wieder zu haben. Oder doch nicht? Die neusten Bilder von Daniela Büchner sprechen eine andere Sprache. Sie trägt in ihren Storys noch den Ring, den sie von Ennesto zu Geburtstag bekommen hat und der verdächtig nach Verlobungsring aussieht. Das schreit nicht gerade nach einer Trennung...

Wie es aber genau um ihre Beziehung aussieht, wissen aktuell wohl nur die beiden....

Daniela Büchner: Krasse Typveränderung! Im VIDEO bekommt ihr die Bilder: