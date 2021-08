Ennesto Monté: Jetzt platzt ihm endgültig der Kragen!

Ennesto platzt der Kragen

"Ich schaue heute 'Big Brother' mit meinem Jungen und ich bin so ein schlimmer Mensch. Dann habe ich zu Vox umgeschaltet und da [werde ich] noch schlimmer dargestellt", klagt Ennesto in seiner Insta-Story. "Ich muss zugeben: Normalerweise bin ich da sehr cool und ich weiß, dass jeder seine Show abziehen will, muss... um besser dazustehen. Doch heute hat mich vieles verletzt, weil erstens mein Junge neben mir war und zweitens, weil es einfach gelogen ist und total anders dargestellt."

Wer glaubt, dass jetzt Ruhe einkehrt, der hat sich geirrt. Denn Ennesto kündigt bereits an, sich noch einmal zu der Sache äußern zu wollen. Hier ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen...