Ennesto Monte: Nach der Sex-Show - Trennung von seiner Freundin!

Ab dem 25. August 2022 läuft die Sendung "Sex Tape V.I.P." immer donnerstags auf discovery+. Einer der Kandiaten: TV-Macho Ennesto Monté. Er nimmt mit seiner Freundin Marry teil. In der Sendung filmt sich das Paar - wie der Name der Sendung schon sagt - in ihren intimsten Momenten. Und jeder darf es sehen.

InTouch Online sprach mit dem 47-Jährigen. Und der verriet nicht nur, was seine Kinder davon halten, dass er in der Sendung mitmacht. Sondern auch, dass er mittlerweile wieder Single ist.