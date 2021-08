Ennesto Monté nach Liebes-Aus mit Daniela Büchner: Er hat eine neue Flamme

Bei Daniela Büchner und Ennesto Monté kehrt einfach keine Ruhe ein! So lieferten sich die beiden in den letzten Monaten eine wahre Liebesachterbahn. Erst kürzlich verkündeten sie das zweite Mal ihr Beziehungs-Aus. Doch während sich Danni seitdem in Sachen Gefühlsleben weitestgehend bedeckt hält, geht Ennesto scheinbar wieder in die Vollen...