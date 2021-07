Ennesto Monté: So reagiert er auf die Block-Attacke von Daniela Büchner

Ennesto feuert zurück

In seiner Instagram-Story verdeutlicht Ennesto, dass er sowieso keinen Kontakt zu Danni aufnehmen wollte. "Mich muss man nicht blockieren, im Gegenteil. Ich habe noch nie bei meiner Ex angerufen oder ihr geschrieben. Ich lasse Menschen einfach in Ruhe und habe nie Angst, neu anzufangen. Das haben nur die, die wirklich wissen, wie schwierig ihr Charakter wirklich ist. Ich suche oft Fehler bei mir, aber wer kritikunfähig ist, [bei dem] bringt es auch nichts, 1000 Mal zu reden. Der, der wirklich terrorisiert wird, bin ich", feuert er. Auweia!

Bisher hat Daniela noch nicht auf die öffentliche Nachricht von Ennesto reagiert. In ihrer Instagram-Story zeigt sie sich lieber mit Tochter Joelina und lächelt breit in die Kamera. Ob die Sache sich damit wohl endgültig erledigt hat? Wohl eher nicht...

Alle 5 Kinder von Daniela Büchner auf einen Blick: