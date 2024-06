Ennesto Monte: Überraschende Beichte! Bekommt er ein Baby mit Freundin Mery?

Zwei Söhne hat Ennesto Monte bereits mit Ehefrau Ines, die beiden Jungs sind bereits Teenager. Doch es wäre keine Überraschung, wenn der 49-Jährige in der Zukunft noch ein Baby in den Armen halten würde. Denn wie seine Freundin Mery nun in der Sendung "Wo die Liebe hinfällt - Jedes Paar ist anders" (am 28.6 um 20.15 Uhr auf Vox) nun verraten hat, verhüten die beiden nicht. "Wir verhüten nicht. Punkt", gesteht Mery kurz und knapp im Interview. Was die Ehefrau von Ennesto wohl davon hält?

Ines weiß, dass die beiden Sex haben. Aber sie will nicht darüber reden - und versucht die Tatsache einfach zu ignorieren. "Ich blende das aus, das ist deren Ding, was sie machen. Und was wir machen, bleibt hier", erklärt sie. Fakt ist aber: Beide Frauen sind unglücklich in der Konstellation. Beide wollen den Sänger für sich alleine haben. Sollte Mery also schwanger werden, würde die Situation sicher noch schwerer für Ines aber auch für die Freundin von Ennesto werden. Doch es scheint, als würde sich der gebürtige Serber darüber aktuell keine Gedanken machen ...

