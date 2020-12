Ennesto Monte: Überraschendes Outing! Ist er Daniela Büchner untreu?

Ennesto Monte hatte in der Vergangenheit so einige Ladies an seiner Seite. Kann er sich also nur auf seine Danni konzentrieren? Kann er ihr wirklich treu bleiben?

Jetzt äußert er sich dazu! Ein Fan hat ihn bei Instagram gefragt, ob er generell ein treuer Mensch sei? Seine Antwort: "Wenn mir jemand etwas bedeutet, dann ja. In jeder Art und Weise."

Und die Witwe von Jens Büchner scheint ihm viel zu bedeuten! Seit die Liebe der beiden öffentlich gemacht wurde, turteln sie was das Zeug hält. Ennesto stand sogar schon mit Danni vor der Kamera für "Goodbye Deutschland" und hat ihre Kids kennengelernt. Die mögen den gebürtigen Serbier und haben ihn bereits in die Familie aufgenommen.

Bleibt also zu hoffen, dass er noch lange an der Seite von Daniela bleibt...

Daniela Büchner ist richtig schlank geworden! Im VIDEO seht ihr die Bilder: