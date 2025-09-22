Enthüllt! Pietro Lombardi wohnt bei Oliver Pocher – doch es wird noch viel verrückter

Ob die Männer-WG von Dauer ist, steht noch in den Sternen. Für Pietro ist es vor allem eine Übergangslösung, bis er ein neues Zuhause gefunden hat. Doch schon jetzt sorgt das Arrangement für jede Menge Gesprächsstoff – und zeigt, wie eng die Freundschaft zwischen dem Sänger und dem Comedian wirklich ist.