Enthüllt! Pietro Lombardi wohnt bei Oliver Pocher – doch es wird noch viel verrückter

Nach der Trennung von Laura Maria Rypa hat Pietro Lombardi einen ungewöhnlichen neuen Mitbewohner: Er lebt nun bei Oliver Pocher. Doch die Wohnsituation ist noch kurioser, als viele denken.

Pietro Lombardi als Juror mit Entertainer Oliver Pocher zu Gast beim DSDS-Finale 2024.

Nach Wochen voller Spekulationen ist das Geheimnis gelüftet: Pietro Lombardi (33) wohnt aktuell bei Comedian Oliver Pocher (47). Der Sänger hat nach dem Liebes-Aus mit Laura Maria Rypa (29) eine turbulente Zeit hinter sich – Trennung, Auszug, Abschied von seinem langjährigen Zuhause. Nun sorgt sein neues Wohnmodell für Gesprächsstoff.

Vom Liebesnest in die Männer-WG

Eigentlich wollten Pietro und Laura bald in ihr frisch renoviertes Eigenheim ziehen. Doch nach dem Beziehungsende Mitte August platzte der Traum vom gemeinsamen Familiennest. Während Laura mit den Kindern vorübergehend bei ihren Eltern unterkam, stand Pietro plötzlich ohne feste Bleibe da.

Sein alter Mietvertrag war längst gekündigt, das Haus schon neu vermietet – dort, wo seine Kinder ihre ersten Lebensjahre verbracht haben, wohnen inzwischen andere. Für Pietro ein schwerer Schritt: Mehr als fünf Jahre voller Erinnerungen musste er zurücklassen. „Ich werde es vermissen“, erklärte er bewegt auf Instagram.

Pocher macht Platz für Pietro

Doch ein guter Freund sprang ein: Oliver Pocher. Der 47-Jährige bot dem Sänger kurzerhand ein Zimmer in seiner Kölner Villa an. „Olli hat mir angeboten, zu ihm zu ziehen. Es soll eigentlich nur vorübergehend sein. Mal schauen. Ich habe mein eigenes Zimmer und meinen eigenen Eingang“, bestätigte Pietro gegenüber BILD.

Damit ist ausgerechnet bei Pocher ein neues Kapitel für den DSDS-Sieger entstanden – eine Männer-WG mit reichlich Potenzial für Schlagzeilen.

Alessandra Meyer-Wölden wohnt im Haus von Pietro & Laura

Der Umzug hatte allerdings Folgen für die übrigen Mitbewohner. Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden, die Ex-Frau von Pocher, lebte bis zuletzt noch im selben Haus. Nun packte sie ihre Sachen und zog in das Mietshaus, das Pietro und Laura während der Renovierungszeit bewohnt hatten. Ein echtes Wohn-Karussell: Wo gestern noch Pietro lebte, wohnt nun Sandy – und Pietro ist bei Olli eingezogen.

Eine besondere Freundschaft

Dass die beiden sich in schwierigen Zeiten unterstützen, hat Tradition. Nach der Flutkatastrophe 2021 war es nämlich genau andersherum: Damals musste die Familie Pocher ihr unbewohnbares Haus verlassen – und zog vorübergehend bei Pietro ein. Nun schließt sich der Kreis, und diesmal ist es Pocher, der dem Freund eine Bleibe gibt.

Wie lange bleibt Pietro?

Ob die Männer-WG von Dauer ist, steht noch in den Sternen. Für Pietro ist es vor allem eine Übergangslösung, bis er ein neues Zuhause gefunden hat. Doch schon jetzt sorgt das Arrangement für jede Menge Gesprächsstoff – und zeigt, wie eng die Freundschaft zwischen dem Sänger und dem Comedian wirklich ist.

Eines ist klar: Das Leben von Pietro Lombardi bleibt auch nach der Trennung alles andere als langweilig.

