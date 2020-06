Sein Zeichen für "Equality"

View this post on Instagram

Anzeige | Kissing in Corona Times be like 👨‍❤️‍👨 I am so happy to finally announce EQUALITY- my very first own clothing collection for @aboutyoude 😍 it will be available next Tuesday 🥰🏳️‍🌈 ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll ... von allen Projekten hat dieses definitiv die meisten Prüfungen hinter sich. Vor einem Jahr begann die Arbeit an einer Kollektion, die inklusiv für alle sein sollte und dann kam Corona und wir wussten überhaupt nicht mehr ob es überhaupt klappen wird. Warum wir uns entschieden haben eine Pride Kollektion herauszubringen, obwohl es dieses Jahr keine Pride Paraden gibt? Weil man stolz nicht canceln kann! Und gerade jetzt Sichtbarkeit wichtiger ist, denn je 🌈 und ich kann’s kaum erwarten euch zu zeigen, was wir vorbereitet haben. Die Kollektion heißt EQUALITY, weil sie für genau das stehen soll. Bei der Kampagne war es mir besonders wichtig Models mit verschiedenen Hautfarben, Kleidergrößen und Gender Identitäten zu zeigen und die einzelnen Teile sind so entworfen, dass jeder sie tragen kann. Kein Labeling in Mann und Frau - wer es tragen möchte, ist dazu eingeladen 🥰 außerdem wird ein Teil der Einnahmen an ein wunderschönes Projekt gespendet - aber dazu mehr in den nächsten Tagen - ich hoffe ihr freut euch genauso, wie ich 😍❤️🧡💛💚💙💜🖤 photo by @felixkrueger 👆🏼 #ABOUTYOU #PRIDEISEVERYDAY #ABOUTYOUXRICCARDO