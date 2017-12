Emanuel ist 14 Jahre alt, doch er kann kein normales Leben führen. Was als scheinbar harmloser Pickel auf der Nase begann, hat sich innerhalb weniger Monate zu einem 4,5 Kilogramm schweren Tumor entwickelt, der dem Jungen mitten aus dem Gesicht wächst.

Obwohl die Wucherung nicht bösartig ist, kann Emanuel kaum noch atmen oder sehen. Außerdem kann er nur bedingt essen und schlucken, was zu einer Unterernährung geführt hat. Das Gewicht des Tumors könnte ihm sogar die Halswirbelsäule brechen, doch bisher hat sich kein kubanischer Arzt die Operation zugetraut. „Ich habe an viele Krankenhaus-Türen geklopft“, berichtet sein Vater Noel.

Nun haben sich einige Ärzte aus Miami dazu bereit erklärt, die Operation kostenlos durchzuführen und den Jungen von der Wucherung zu befreien. Dr. Robert Marx, Leiter der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Uni-Klinik in Miami, erklärte während einer Pressekonferenz, dass die Operation etwa 12 Stunden dauern wird. Vier Chirurgen werden den Tumor am 12. Januar vollständig entfernen und Emanuels Nase rekonstruieren, damit er wieder atmen kann. Danach wird sich der 14-Jährige weiteren Operationen unterziehen müssen, in denen seine Wangen und der Kiefer wieder hergestellt und Zahnimplantate eingesetzt werden.