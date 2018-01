Erdogan Atalay: Ein Baby für den Alarm für Cobra 11-Star!

Bald sind sie zu viert! Erdogan Atalay und seine Frau Katja erwarten ihr zweites Baby. Ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk...

Erdogan Atalay: Der "Cobra 11"-Star hat endlich geheiratet!

Erdogan Atalay: Baby-Überraschung nach der Hochzeit

Erst im Oktober gaben sich Erdogan Atalay und Katja das Ja-Wort. Und schon einen Tag später dann die süße Baby-News! "Es war für uns eine Riesen-Überraschung. Wir haben es einen Tag nach unserer Hochzeit im Oktober erfahren. Die Umstände waren ziemlich lustig", verrät der "Alarm für Cobra 11"-Star im Interview mit "Bild". Das Problem? Das Brautkleid!

"Ich habe kurz vor der Hochzeit plötzlich nicht mehr in mein Kleid gepasst, weil die Brust in wenigen Tagen so groß geworden war. Dabei habe ich mir aber noch nichts gedacht. Und dass mir in den Tagen vor der Trauung schlecht war, habe ich auf die Aufregung geschoben", erklärt Katja weiter. Doch es war nicht die Aufregung, die ihr auf den Magen schlug...

Erdogan Atalay und Katja: Risiko-Schwangerschaft!

Mittlerweile ist Katja schon im siebten Monat. Doch wie Erdogan Atalay erklärt, ist es eine Risiko-Schwangerschaft, deswegen nimmt Katja aktuell Zusatzprodukte zu sich - Eisen und Magnesium. Für das Paar ist es übrigens das zweite Kind. Sie haben bereits den 5-jährigen Sohn Maris.