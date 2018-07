Erdogan zu Özil: "Ich küsse seine Augen"

Reddit this

Es war DIE Schock-Nachricht des Wochenendes! gab seinen Rücktritt als als Nationalspieler bekannt. Das verkündete der 29-Jährige persönlich via Social Media: "Mit schwerem Herzen und nach langer Überlegung werde ich wegen der jüngsten Ereignisse nicht mehr für Deutschland auf internationaler Ebene spielen, solange ich dieses Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit verspüre." Er habe das Gefühl, dass seine türkischen Wurzeln nicht respektiert würden.

Mesut Özil: Jetzt spricht Angela Merkel über sein Aus!

Die Medien kritisieren Özil scharf

Nach einem gemeinsamen Foto mit Erdogan Mitte Mai, wurde Özil immer wieder vorgeworfen, für den Wahlkampf des umstrittenen Präsidenten Werbung zu machen. Seitdem hagelt es harte Kritik von allen Seiten. Özil verteidigte das Foto. Er wolle nur Respekt gegenüber dem Präsidenten des Landes seiner Vorfahren bezeugen. Jetzt meldet sich Erdogan erstmals nach dem Rücktritt selbst zu Wort!

Amine Gülse: Bringt Mesut Özil seine Freundin in Gefahr?

Erdogan lobt Özil

"Einen jungen Mann, der alles für die deutsche Nationalmannschaft gegeben hat, wegen seines religiösen Glaubens so rassistisch zu behandeln, ist inakzeptabel", sagte Erdogan am Dienstag zu Journalisten im türkischen Parlament. Laut der "BILD"-Zeitung hat der 64-Jährige Özil persönlich am Montagmorgen angerufen. "Seine Haltung ist national und patriotisch. Ich küsse seine Augen." Damit nicht genug: "Ich stehe hinter Mesut aufgrund seiner Äußerungen. Die Deutschen können sich mit unserem gemeinsamen Foto abfinden", soll er der Presse gesagt haben.

Auch Freundin Amine Gülşe steht nach Özils Abrechnung mit dem DFB und den deutschen Medien hinter dem ehemaligen Nationalkicker. "Ich bin immer an deiner Seite, ich bin stolz auf dich, mein Schatz", ließ das türkische Model ihren Freund auf wissen.