Eric Sindermann: Fremgehskandal! Hat er seine neue Freundin Desiree betrogen?

Mittlerweile hat sich das Paar aber wieder versöhnt. "Ich habe alles mit Desiree geklärt. Nein, ich bin nicht fremdgegangen", stellt der Reality-TV-Star jetzt in seiner Story klar. "Ich will einfach nicht öffentlich sagen, wo ich war. Es gibt keine Probleme mehr." Lässt sich nur hoffen, dass das auch so bleibt...

