Eric Stehfest & Edith: Offene Beziehung! Sie packen über ihr Sex-Leben aus

Eric Stehfest und seine Frau Edith führen eine offene Beziehung. Heißt im Klartext: Sex mit anderen Personen ist völlig okay!

„GZSZ“-Star Eric Stehfest und seine Frau Edith gaben sich vor vier Jahren das Ja-Wort. Doch ihre Beziehung unterscheidet sich von vielen anderen. Wie das Paar nun gegenüber „Bild“ verriet, ist Sex mit anderen Leuten in ihrer Ehe kein Tabuthema.

Eric und Edith führen eine offene Beziehung

„Wenn jemand Lust auf Sex mit einer anderen Person hat, reden wir offen darüber. Wir erleben es gemeinsam oder lassen es“, erklärt Eric. Seine 23-jährige Ehefrau ist bisexuell und hatte in den letzten Jahren auch Beziehungen zu Frauen. „Sie sorgten jedes Mal dafür, dass Edith mehr über sich herausfand. Anfangs war es für mich sehr schwer zu verstehen, warum sie sich so stark verändert. Jetzt weiß ich, dass ich die Chance habe, mich mit zu verändern“, so der Schauspieler.

Zu Beginn ihrer offenen Beziehung fühlte es sich vielleicht noch etwas merkwürdig an. Doch mittlerweile weiß das Paar, wie es gut mit der Situation umgehen kann und dabei niemanden verletzt. „Wir führen eine gleichberechtigte Ehe. Wir wussten von der ersten Sekunde, worauf wir uns einlassen, doch zwischen Wissen und Umsetzen liegt eine Menge. Ich liebe es, mit Edith diesen Weg zu gehen“, schwärmt der „Dancing on Ice“-Star.

