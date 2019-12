Reddit this

Eric Stehfest: Er sorgt für einen "Dancing on Ice"-Rekord!

Was für eine Performance! Mit diesem Auftritt sorgte GZSZ-Star Eric Stehfest für einen neuen Rekord auf dem "Dancing in Ice"-Eis!

Da war sogar die Jury sprachlos!

Am Freitagabend war es wieder soweit: Auf Sat.1 schwangen sich die Promi-Kandidaten von "Dancing on Ice" erneut mehr oder weniger elegant über das Show-Eis.

Mit von der Rutschpartie war auch GZSZ-Star Eric Stehfest - der mit seiner Performance glatt für einen neuen Rekord sorgte!

Eric Stehfest: Standing Ovations für den GZSZ-Star

Zusammen mit seiner Tanz-Partnerin Amani Fancy schwebte der Schauspieler in emotionale Kür zum Song "The Power of Love" über das Eis und sorgte damit für den Gänsehautmoment des Abends.

Eine Leistung, die nicht nur das Publikum, sondern auch die kritische Jury mit Standing Ovations honorierten:

"Das war für mich von allen Folgen, von allen Staffeln das bisher Beste, was ich gesehen habe", schwärmte der sonst so strenge Juror und Ex-Profi Daniel Weiss.

Und auch Kati Witt fand reichlich Lob für die Performance des 30-Jährigen:

"Egal was ich sage, das würde diese Traumkür nicht schöner machen. Ich habe nichts hinzuzufügen. Unglaublich, meine größte Hochachtung."

Klar, dass sich Eric Stehfest nach dieser Bewertung auch über einen Punkterekord freuen durfte: So zückten alle Mitglieder der Jury einstimmig das 10-Punkte-Täfelchen!

Wie der Serien-Darsteller erklärte, wolle er den Tanz zwei ganz besonderen Menschen in seinem Leben widmen - seinen Großeltern:

!Ich bin mit einem gewissen Liebesentzug aufgewachsen, weil ich keinen Vater an meiner Seite hatte und meine Mutter ja noch sehr jung war. Deshalb musste ich eine Zeit lang bei meinen Großeltern leben, die ich immer als bedingungslos liebend wahrgenommen habe", so Eric Stehfest dankbar.

Mit seiner Perfomance habe er seinen Großeltern etwas zurückgeben wollen - das dürfte dem Soap-Star eindeutig gelungen sein!