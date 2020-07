Erich Klann: Kilo-Hammer! So viel hat der Tänzer abgenommen!

Via Instagram teilt Erich Klann nun ein Foto mit seinen Fans, auf dem zu sehen ist, dass der Profitänzer ordentlich abgenommen hat. So postet er ein vorher/nachher Bild zu dem er kommentiert: "Liebe Leute, ich bin sehr glücklich, dass ich mein Ziel erreicht und übertroffen habe! Ich habe mich immer wohl in meinem Körper gefühlt. Aber ich wollte fitter und gesünder werden. Das habe ich geschafft!In den letzten 31 Tagen habe ich auf gesunde und ausgewogene Weise meine Ernährung umgestellt und mich vom Zucker entwöhnt." Das so eine Nachricht von seiner Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...