Erich Klann: Überraschende Enthüllung über Ilka Bessin

Reddit this

Trotz anfänglicher Zweifel rockt Ilka Bessin derzeit das „Let’s Dance“-Tanzparkett und begeistert nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Jury. Auch ihr Tanzpartner Erich Klann kann gar nicht genug von ihr bekommen!

Ilka Bessin: Jetzt bricht sie ihr Schweigen! So geht es ihr wirklich!

Erich schwärmt von Ilka Bessin

Auf schwärmt er in den höchsten Tönen von Ilka. „Sie macht sich gut. Sie ist sehr talentiert und möchte das auch. Ich versuche manchmal, irgendwelche ‚Plan B‘-Sachen zu machen, aber sie will immer ‚Plan A‘“, erklärt er begeistert. Vor schwierigen Schritten schrecke sie nicht zurück.

„Damit ihr wisst, wie ambitioniert Ilka einfach ist! Ich freue mich natürlich darüber, denn mit so einem Material kann man einfach arbeiten“, so Erich. Wir dürfen gespannt sein, wie die beiden in der nächsten Show abschneiden!

Eine Schock-Diagnose rüttelte Ilka Bessin wach! Mehr dazu erfahrt ihr im Video: