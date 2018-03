Erich Padalewski: Der Schauspieler ist tot

Erich Padalewski ist tot. Der Schauspieler aus Österreich starb im Alter von 88 Jahren.

Die traurige Nachricht hat seine Familie laut ORF bestätigt. Er hatte eine lange und schwere Krankheit, heißt es. Zunächst war er in den 1950er Jahren als Schauspieler am Theater tätig.

Ab den 1960er Jahren spielte er auch in mehreren Filmen und TV-Produktionen mit. Größere Bekanntheit erlangte er durch die "Bockerer"-Reihe. Einer seiner großen Rollen war auch in dem Film "Verlassen Sie bitte Ihren Mann“ an der Seite von Elfi Eschke.

Zwar spielte er in mehreren Filmen mit, dem Theater blieb er aber dennoch immer treu. Unter anderem hatte er Rollen an dem Theater an der Wien, dem Theater in der Josefstadt sowie den Wiener Kammerspielen. Den Berufstitel "Professor" erhielt er im Jahr 2006 für seine Dienste.