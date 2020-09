Erick Morillo: "I Like To Move It"-DJ stirbt mit 49 Jahren!

Kurz vor seinem Tod sorgte Erick für reichlich negative Schlagzeilen. Vor einigen Wochen wurde der Musiker in Miami wegen sexueller Nötigung festgenommen. Eine Frau berichtete, dass sie nach einem Auftritt mit Erick in sein Haus gegangen sei. Obwohl sie seine Annäherungsversuche abwehrte, sei sie eingeschlafen und am nächsten Tag nackt aufgewacht. Erick habe ebenfalls unbekleidet neben ihr am Bett gestanden. Am 6. August stellte er sich selbst der Polizei, bestritt jedoch alle Vorwürfe. Am Freitag sollte Erick eigentlich vor Gericht stehen.

