Erotik-Star Jessica Jaymes ist tot!

Große Trauer um Jessica Jaymes! Sie wurde von einem Bekannten leblos in ihrer Wohnung gefunden, nachdem er tagelang nichts von ihr gehört hatte. Das berichtete das amerikanische Nachrichtenportal "TMZ". Der Freund rief sofort den Rettungswagen. Doch für Jessica kam jede Hilfe zu spät...

Was war die Todesursache?

Die Todesursache steht bisher noch nicht fest. Aktuell wird der Fall von der Polizei untersucht. Die Beamten fanden jedoch zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente in der Wohnung. Ob die jedoch wirklich zum Tod geführt haben, wird jetzt geklärt.

Jessica Jaymes spielte in über 200 Erotik-Filmen mit

Jessica arbeitete bis zu den 2000ern als Grundschullehrerin. Doch dann schlug sie eine neue Laufbahn als Porno-Star ein. 2004 wurde Jessica als Model für das amerikanische Männermagazin "Hustler" unter Vertrag genommen. In über 200 Erotik-Filmen war sie seitdem zu sehen. Doch auch als Schauspielerin machte sich Jessica einen Namen. So spielte sie u.a. in der -Serie "Weeds" und der Reality-Show "Celebrity Rehab" mit.

