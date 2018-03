Erste Details zur Hochzeit: Guido Maria Kretschmer packt aus

Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters sind seit über 30 Jahren glücklich miteinander. In wenigen Monaten wollen sie ganz offiziell vor den Traualtar treten und sich die ewige Liebe schwören.

Im Interview mit RTL plaudert Frank nun aus dem Nähkästchen und erzählt, wie der Antrag überhaupt abgelaufen ist. „Das war nicht der klassische Antrag mit Hinknien und ‚Schatz, möchtest du mich heiraten?‘“, erklärt er. Stattdessen haben die beiden an einem gemütlichen Abend über eine mögliche Hochzeit gesprochen.

Die Vorbereitungen für den großen Tag laufen bereits auf Hochtouren. Besonders die Eheringe sind für den Modeschöpfer von großer Bedeutung. Das Paar will die Ringe selbst entwerfen. "Ich finde es schön, wenn man etwas hinein schreibt, 'forever in love' zum Beispiel", so Guido. Hoffentlich können sie sich bald auf ein hübsches Design und eine romantische Gravur einigen, denn schon im Sommer wollen die beiden auf Sylt heiraten.

Um an seinem großen Tag gut auszusehen, hat der "Shopping Queen"-Star sogar einen Personal Trainer engagiert. "Ich hoffe, dass ich in Kleidergröße 48 auftrumpfen werde", verrät er aufgeregt.