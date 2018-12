Erste Schnee-Prognose für Weihnachten

Reddit this

Es ist die Frage aller Fragen: Bekommen wir in diesem Jahr weiße Weihnachten oder wird es doch wieder grün?

Am 1. Advent war es mit bis zu 14 Grad viel zu mild für die Jahreszeit. Bis Weihnachten dauert es aber noch rund drei Wochen und in der Zeit kann sich viel ändern. Wetter-Dienste wagen nun eine erste Schnee-Prognose zu den Feiertagen.

So stehen die Chancen für weiße Weihnachten

„Aktuell kann man zumindest sagen, dass es nächste Woche kälter wird. Aber ob dieser Wintereinbruch bis Weihnachten durchhält – unsicher“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ in der „Bild“.

„Zumindest in der Höhe gibt es blaue Farbe. Das deutet auf Kälte hin, aber nicht so heftig, dass es auch unter 0 Grad oder tiefer sein könnte. Eher bis 5 Grad und nasskalt“, so der Wetter-Experte weiter. Zu dem Zeitpunkt können jedoch nur ungenaue Prognosen getroffen werden – Vorhersagen für die Feiertage gibt es bisher noch nicht.