Adam Levine und Behati Prinsloo erwarten ihr erstes Kind

Jetzt wird klar: Er muss sich wohl nicht erst um die Planung, sondern um das Baby selbst kümmern!

Wie die US Weekly jetzt berichtet, erwartet seine Frau Behati Prinsloo ihr erstes gemeinsames Kind. Sie soll bereits im dritten Monat sein. Damit geht für das Paar ein riesen Traum in Erfüllung! Schon in früheren Interviews schwärmte vor allem Adam nämlich: "Ich will 100 Kinder!"

Behati und Adam sind seit 2012 ein Paar. 2014 wagten sie den Schritt vor den Traualtar. Mit dem anstehenden Nachwuchs ist ihr Glück nun perfekt!