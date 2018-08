Es droht ein Orkan in Deutschland

Die Hitzewelle in Deutschland ist vorbei – jetzt wird es richtig ungemütlich! Denn nun drohen heftige Unwetter und sogar ein Orkan soll nach Deutschland ziehen.

Das Sturmtief bildet sich am Donnerstag in Frankreich und zieht dann über Belgien nach Norddeutschland. An den Küsten kann es richtig stürmisch werden! „Aktuell hat das europäische Wettermodell die heftigsten Berechnungen“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ in der „Bild“-Zeitung.

Orkanböen bis 130 km/h

„Da muss mit Böen um 140 km/h bis 150 km/h gerechnet werden. Das amerikanische Wettermodell sieht Böen bis 90 km/h. Auch das deutsche Regionalmodell CosmoDE vom Deutschen Wetterdienst sieht an der Nordsee derzeit Böen um die 100 km/h“, so der Wetter-Experte weiter. Möglich sind Orkanböen bis 130 km/h.

Nicht nur an den Küsten wird es stürmisch – auch in anderen Teilen Deutschlands gilt eine erhöhte Unwettergefahr. In Nordrhein-Westfalen muss mit Dauerregen gerechnet werden und im Rest des Landes sind heftige Gewitter möglich.