Es droht eine Ungeziefer-Plage - und das ausgerechnet zur Fußball-WM!

Oh je! Droht ausgerechnet zur Fußball-WM eine Ungeziefer-Plage? Die russische Regierung warnt vor sehr vielen Heuschrecken.

"Die ganze Welt wird zu uns kommen, unsere Fußballfelder sind grün. Und die Heuschrecke liebt es dort zu sein, wo es grün ist", sagte ein Sprecher des russischen Landwirtschaftsministerium, Peter Tschekmarew, am Mittwoch.

"Aber dieses Jahr könnte es einen internationalen Heuschrecken-Skandal geben", erklärte der Experte weiter. Da müssen sich die Fußballfans in Russland wohl noch auf weitere Gäste einstellen. Besonders viele Tierchen seien übrigens rund um die Austragungsstätte Wolgograd gefunden wurden. Die Fußball-WM in Russland startet am 14. Juni 2018 und geht bis zum 15. Juli 2018.