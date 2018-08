Es ist offiziell! Diane Kruger ist schwanger

Reddit this

Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche. Ist schwanger? In letzter Zeit zeigte sie sich auf Events immer wieder in weiten Kleidern…

Diane Kruger: Süße Baby-News!

Diane Kruger zeigt sich mit Babybauch

Jetzt wurde die 42-Jährige von Fotografen erwischt, wie sie in New York ein Taxi heranwinkt. Dabei ist ziemlich deutlich ihre riesige Babykugel zu erkennen. Außerdem trägt sie eine Umstandshose mit weichem Bund.

Diane Kruger: Anker-Tattoo für Fatih Akin

Erstes Kind mit "Walking Dead"-Star

2016 wurde bekannt, dass sich Diane und ihr Langzeitfreund Joshua Jackson getrennt haben. Danach sah man sie immer häufiger an der Seite von "The Walking Dead"-Star Norman Reedus. Anfang des Jahres zeigten sich die beiden zum ersten Mal bei den "Critic' Choice " in Los Angeles als Liebespaar auf dem roten Teppich. Bisher hat sich noch keiner zu der Schwangerschaft geäußert, aber diese Bilder sind wirklich eindeutig!

Für Diane wäre es das erste Kind. Norman ist hat bereits einen 18-jährigen Sohn aus seiner Beziehung mit dem dänischen Supermodel Helena Christensen.