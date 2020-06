ESC: Die deutschen Teilnehmer des Eurovision Song Contest

Doch es gab auch weniger umjubelte Beiträge unseres Landes beim Eurovision Song Contest. So konnten die "No Angels" vor einigen Jahren überhaupt nicht punkten, genau wie einer der Ralf-Siegel-Songs von Corinna May.

Ihr wisst nicht mehr so recht, wie sich Deutschland die letzten 14 Jahre beim ESC geschlagen hat?

Hier sind für Euch die schönsten Songs aus Deutschland, die es leider nicht zum Sieg beim ESC schafften in unserer VEVO-Playlist!