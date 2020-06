ESC-Hoffnung Ann Sophie Dürmeyer hatte noch nie einen Freund!

Beruflich läuft es also bei ihr. Nur privat hakt es offensichtlich ein wenig, wie die Sängerin "dpa" gegenüber verriet. In der Liebe will es einfach nicht so richtig bei der 24-Jährigen klappen.

Ann Sophie Dürmeyer gesteht: "Ja, ich hatte noch nie wirklich einen Freund." Das ist allerdings kein Grund für sie, sich Hals über Kopf in eine Beziehung zu stürzen, nur um jemanden an ihrer Seite zu haben.

Die Musikerin ist anspruchsvoll und nicht ohne Grund Dauersingle: "Es kam einfach noch nicht der Richtige." Ein Mann muss sie begeistern und inspirieren.

Nun wird sie in Wien für Deutschland mit ihrem Song "Black Smoke" beim ESC antreten. Und wer weiß, vielleicht lauert dort im Backstagebereich ja der absolute Traummann auf die musikalische Hamburgerin...