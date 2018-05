ESC-Hoffnung Michael Schulte: Babygeschlecht verraten!

Es ist sein Jahr! Für Deutschlands ESC-Hoffnung Michael Schulte (28) könnte es momentan einfach nicht besser laufen. Erst qualifizierte er sich für die Teilnahme am Finale des Eurovision Song Contests in Lissabon, danach gab er bekannt, dass er und seine Frau Katharina ein Kind erwarten. Jetzt folgte die dritte zauberhafte News: Michael Schulte verriet das Baby-Geschlecht!

Michael Schulte: "Es wird ein kleiner Junge!"

Michael Schulte verriet sein süßes Geheimnis beim ESC-Halbfinale - und zwar live im TV! Moderatorin Daniela Ruah sprach den 28-Jährigen vor laufenden Kameras auf sein baldiges Vaterglück an.

Michael Schulte: Von "The Voice" auf die Straße

Grund genug für Schulte mit der News herauszuplatzen: "Nun ja, wir haben das Geheimnis bisher nicht verraten, aber ich denke, ich kann es dir jetzt sagen: Es wird ein kleiner Junge!", verkündete der werdene Vater stolz.

Michael Schulte tritt am Samstag mit der Startnummer elf beim ESC-Finale an

Das Publikum im Saal feierte ihn dafür und jubelte dem ESC-Teilnehmer zu. Doch trotz all der Freude: Jetzt steht für Michael Schulte zunächst einmal das Finale des Eurovision Song Contests an. Er tritt am Samstagabend mit der Startnummer elf mit seinem Song "You Let Me Walk Alone" an.

