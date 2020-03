Estefania Wollny: Abnehm-Hammer!

Wow! hat ordentlich abgenommen! So wird sie nun dafür von ihren Fans mit reichlich Komplimenten überschüttet...

Estefania Wollny zeigt ihre neue Figur

Via "Instagram" präsentiert sich Estefania Wollny nun ihren Fans mit ihrer neuen Top-Figur. So teilt sie ein Foto von sich, auf dem zu sehen ist, wie sie vor einem Spiegel im Fahrstuhl posiert! Ihrer treuen Community sticht dabei jedoch vor allem ein Detail ins Auge: Estefania hat ordentlich abgenommen. Während schon Estefanias Schwester Lavinia erst kürzlich einen riesen Abnehm-Erfolg feierte, hat nun auch Estefania ordentlich abgespeckt. Das sie dafür von ihren Fans jede Menge Komplimente erntet, ist kaum verwunderlich...

Estefania bekommt Lob von ihren Anhängern

Wie unter dem Bild von Estefania deutlich wird, sind ihre Anhänger von dem Abnehm-Erfolg der absolut begeistert. So kommentieren sie: "Hätte dich fast nicht erkannt, gut schaust du aus und so schlank!", "Boa, Wahnsinn, wie du abgenommen hast. Mach weiter so" sowie "Wow, du siehst gut aus!". Ob uns Estefania in der nächsten Zeit wohl mit mehr Bildern dieser Art versorgen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

