Estefania Wollny: Baby-Hammer! Sie lässt die Bombe platzen

Bei Estefania steht momentan eh die Musik an erster Stelle. Vor Kurzem hat sie ihre neue Single "Superstar" auf den Markt gebracht. Die Fans feiern nicht nur ihre tolle Stimme, sondern auch ihre erschlankte Figur im Musikvideo. In den sozialen Netzwerken häufen sich Komplimente wie "Ich wusste nicht, dass du abgenommen hast. Du bist so irre hübsch, Wahnsinns-Gesicht!", "Mega schöner Song. Du bist der Wahnsinn" und "Soooo hübsch und deine Lieder sind der Knaller." Wer weiß, vielleicht ist bei ihren Fans ja auch der ein oder andere potenzielle Traummann dabei...

Im Video seht ihr alle Enkelkinder von Silvia Wollny auf einen Blick: