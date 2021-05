Estefania Wollny: Bitteres Update nach der Hirnhautentzündung

Estefania Wollny musste in ihren jungen Jahren schon einiges durchmachen. Nachdem sie in einem Safari-Park mit heftigen Kopfschmerzen zusammenbrach, verbrachte Silvias Tochter wochenlang im Krankenhaus. Eine genaue Ursache für die Schmerzen und Gehbeschwerden konnte nicht gefunden werden. Mitten in der Corona-Pandemie hatte Estefania dann einen schlimmen Rückfall und musste sogar auf die Quarantäne-Station verlegt werden. Diagnose: Hirnhautentzündung! Doch wie geht es ihr heute?