Wird sich den -Sieg ergattern? Obwohl ihre Popularität hauptsächlich durch " " erreichen konnten, scheint Estefania nun ihren eigenen Karriere-Weg einzuschlagen. Doch wie hoch sind die Gewinn-Chancen der Wollny-Tochter?

Silvia Wollny: Bitterböse betrogen!

Estefania Wollny gibt intime Einblicke

Via " " teilt Estefania nun einen Clip mit ihren Fans, der zeigt: Estefania hat den Gesang definitiv im Blut. So ist zu sehen und zu hören, wie Silvias Tochter "Dancing on my Own" vor der Handy-Kamera performt. Für ihre Fans eine absolute Sensation! Doch damit nicht genug! Wie in den Kommentaren deutlich wird, sind sich ihre Anhänger schon jetzt sicher: Estefania wird die DSDS-Siegerin 2019...

Wird sich Estefania den DSDS-Sieg ergattern?

Wie unter dem Clip von Estefania ersichtlich wird, glauben ihre treuen Anhänger an das Talent der Wollny-Tochter. So ist zu lesen: "Tolle Stimme! Freue mich auf Dienstag dich bei DSDS zu sehen. Du schaffst das mach weiter so!" sowie "Hammer gut! Ich würde dich weiter lassen!" Mehr Fan-Support geht wohl kaum! Ist zu hoffen, dass und. Co die Meinung von Estefanias Fans teilen und Silvias Tochter eine Runde weiter lassen. Wir drücken dem Wollny-Spross jedenfalls die Daumen!