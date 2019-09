Estefania Wollny: Frisch verliebt? Dieser Post ist eindeutig!

Reddit this

Bei Familie Wollny liegt Liebe in der Luft! Erst kürzlich gab Sarafina ihrem Peter endlich das Ja-Wort. Schwebt jetzt auch Estefania auf Wolke sieben?

Öffentliche Liebeserklärung auf Instagram?

Grund für die Spekulationen ist ein Bild, dass die 17-Jährige auf ihrem -Account postete. In einem schwarzen Kleid posierte sie vor einem Spiegel. Dazu schrieb Estefania das vielsagende Wort: "Yours" (auf Deutsch: "dein"). Dahinter setzte sie eine Gedankenblase und ein Herz. Klingt nach einer öffentlichen Liebeserklärung, oder? Doch an wen der Post gerichtet war, verriet sie nicht...

Im April war Estefania noch Single

Noch im April beteuerte Mutter Silvia, dass Estefania keinen Mann an ihrer Seite hat. "Ja, sie ist Single. Sie hat den Richtigen noch nicht gefunden", verriet sie auf Instagram. Doch das kann sich ja schnell ändern! Mal sehen, wann uns Estefania mit einem süßen Liebes-Outing überrascht...

