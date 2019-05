Estefania Wollny: Große Sorge! Sie liegt im Krankenhaus

Schlimme Neuigkeiten von Estefania Wollny! Sie befindet sich aktuell in einem Krankenhaus, wie sie via ihren Fans mitteilte.

Estefania Wollny geht es schlecht

Zu einem Bild von ihrem Arm, der an einen Tropf hängt, schrieb sie: "So meine Lieben, ich möchte mich bei euch bedanken für die ganzen Genesungswünsche." Doch was ist passiert? "Einige von euch haben auch gefragt was los ist, dazu wird es in der nächsten Zeit ein Statement geben."

Estefanias Fans geben ihr in dieser schweren Zeit Kraft. "Gute Besserung und schnelle Genesung" und "Ich schicke dir ganz viel Kraft", wünschen sie ihrem Idol.

Estefania Wollny will Sängerin werden

Lässt sich nur hoffen, dass Estefania schnell wieder auf die Beine kommt. Ihr Terminkalender ist momentan nämlich prall gefüllt. Die 17-Jährige möchte jetzt richtig als Sängerin durchstarten. Nach ihrer Niederlage bei " ", veröffentlichte sie sogar ihren ersten eigenen Song "Wo auch immer du bist" - und trat damit kürzlich im ZDF-"Fernsehgarten" auf.