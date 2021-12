Estefania Wollny: Große Sorge um ihre Gesundheit!

Auf ihrem neuesten Instagram-Bild setzt Estefania mal wieder ihre neue Figur in Szene. Die Sängerin trägt eine schwarze Strumpfhose und ein tailliertes Blumenkleid, in dem ihre schmale Taille und ihre schlanken Beine besonders gut zur Geltung kommen. Neben Komplimenten wie "Wow, du bist so bildhübsch" und "Was für eine Verwandlung. Meinen größten Respekt" sammeln sich jedoch auch einige kritische Kommentare unter dem Post. Viele User haben Angst, dass Estefania eine Essstörung entwickelt. "Bitte nicht noch mehr abnehmen. Sonst droht die Gefahr, ins Gegenteil abzurutschen", sorgt sich ein Follower. Ein anderer schreibt: "Finde dich zu dünn."