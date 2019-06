Estefania Wollny: Heimliches Babyglück?

hat selbst elf Kinder. Drei Söhne und acht Töchter. Und auch viele von ihnen haben bereits eigene Kids. Zuletzt ist die 18-jährige Mama geworden. Aber war sie vielleicht gar nicht die einzige?

Ausgerechnet soll heimlich ein baby bekommen haben. Das zumindest scheinen die Fans zu glauben! Bei fragen die nach! "Bist du mit dem Kindsvater zusammen?" oder "Du bist Mutter??", wundern sie sich.

Wie sie darauf kommen? Man weiß es nicht. Doch die Antwort von Estefania ist eindeutig. An diesem Babygerücht ist nichts dran. Sie ist weder Mama, noch vergeben. "By the way, ich bin Single like a Pringle", antwortet der Wollny-Sproß.

Estefania Wollny dementiert die Babygerüchte Foto: Instagram/ Estefania Wollny

Estefania Wollny konzentriert sich auf ihre Karriere

An Kinder denkt die 17-Jährige wohl auch gar nicht. Sie hat ein ganz anderes Baby im Kopf: Ihre Musikkarriere! In diesem jahr brachte sie ihren ersten Song raus und trat sogar im " Fernsehgarten" auf. Nun hat sie bereits einen zweiten Song in petto. "Eine Sache, auf die ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe ist, die Fertigstellung meines nächsten Songs, den ich schon vor einigen Wochen aufgenommen habe", schwärmt sie bei Instagram und liefert eine kurze Hörprobe mit. Und die Fans sind begeistert!

"Geil Mach weiter! Ohrwurm" oder "Geiles Lied, bleibt im Ohr mach weiter so", sind nur einige der Lobeshymnen, die Estefania bekommt. Nicht schlecht.