Estefania Wollny: Jetzt lässt sie die Baby-Bombe platzen!

schweben im Baby-Glück! Erst vor ein paar Wochen brachte Sylvana Wollny ihren süßen Spross zur Welt! Doch damit nicht genug! Auch bei geriet die Baby-Gerüchteküche in der letzten Zeit immer wieder ins Bordeln. Doch ist die Wollny-Tochter wirklich schwanger?

Sarafina Wollny: Bittere News nach der Hochzeit!

Erwartet Estefania Wollny ein Baby?

Kürzlich sorgte Estefania Wollny bei ihren Fans für reichlich Baby-Spekulationen. So wurde in einer Wollny-Spezialfolge am 17. Juli, im Rahmen von Sarafinas und Peters Hochzeit, ein Dialog zwischen Estefania und ihrer Schwester Sylvana gezeigt, in der sich die beiden einen Schlagabtausch zum Thema Baby-Bauch lieferten. Während Sylvana ihrer Schwester Estefania bei Sarafinas Hochzeit nämlich ein Kompliment zu ihrem Brautjungfernkleid machte und beteuerte, wie gut es ihr stehen würde, entgegnete Estefania: "Mit meinem Babybauch?" Hoppla! Hat sich Estefania Wollny etwa selbst verraten?

Estefania macht via "Instagram" eine klare Baby-Ansage : Instagram/Estefania Wollny

Estefania Wollny räumt mit Schwangerschafts-Gerüchten auf

Auch wenn sich viele Fans von Estefania Wollny ein Baby für den Wollny Spross gewünscht hätten, müssen sie sich vorerst noch etwas gedulden. So erklärt die Tochter von nun in ihrer " "-Story: "Da mir sehr viele schreiben und auch Zeitungen darüber berichten, dass ich schwanger wäre, würde ich mich jetzt gerne dazu äußern. NEIN, ich bin nicht schwanger!" Wie schade!

